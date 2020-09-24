Йєс Торуп недовго залишався без роботи після звільнення з Гента на початку нинішнього сезону.

Генк на своєму офіційному сайті оголосив про призначення данського фахівця. Контракт розрахований на два роки.

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Торуп чудово попрацював у Генті, здобувши з "буйволами" срібні медалі чемпіонату Бельгії 2019/20 та путівку в кваліфікацію ЛЧ. Втім, невдалий старт нової кампанії завершився звільненням тренера Яремчука, Безуса та Пластуна. Тепер Торуп спробує досягти успіху з Генком, який зробив зіркою іншого українського легіонера – Руслана Маліновського.

Додамо, що в 6 турах Ліги Жупіле "магістри" здобули 8 очок і розташувалися в середині турнірної таблиці.

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