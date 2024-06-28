Новим головним тренером другої команди Руха стане Іван Федик, повідомляє "ТаТоТаке".

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36-річний фахівець повернеться до тренерської роботи після тривалої паузи – він покинув посаду наставника головної команди Руха у серпні 2021 року. В січні 2023-го Федик знову розпочав роботу у львівському клубі, але вже на посаді директора з футболу – він координував діяльність усіх футбольних структур клубу (від Академії до основної команди). Відтепер він суміщатиме тренерську роботу з менеджерською.

До слова, на посаді наставника дубля Руха Федик замінить Володимира Беззуб'яка.

Нагадаємо, минулий сезон Рух-2 завершив на 9-й сходинці турнірної таблиці Другої ліги. Новий чемпіонат у третьому за силою дивізіоні обіцяє бути дуже цікавим, адже свої дублі на змагання заявили Ворскла, Колос, Олександрія, Металіст 1925 та Лівий берег.

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