Новим керманичем шотландського гранда офіційно став Філіпп Клеман. Контракт розрахований на 3,5 роки.

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Рейнджерс звільнив Майкла Біла після поразки Абердіну, яка відкинула команду на 7 очок від принципового суперника – Селтіка. З тимчасовим тренером Стівеном Девісом "рейнджери" виграли один матч чемпіонату, але в Лізі Європи поступилися Арісу.

Клеман був вільним з червня, коли його звільнив Монако. Бельгієць чотири рази ставав чемпіоном на батьківщині і мав досвід роботи з українцями – Русланом Маліновським у Генку та Едуардом Соболем у Брюгге.

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