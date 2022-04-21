"Таврія – це історичний клуб, перший чемпіон України, який ще й обіграв київське Динамо у золотому матчі, це дорогого вартує. Я знав куди їхав. Це команда з амбіціями, у цьому клубі грали хороші футболісти. Шкода, що президент з нуля це все створював, і ніби були можливості, а як воно буде зараз – не знаю.

Таврія-Сімферополь оголосила про припинення функціонування

Зараз думки не про футбол, а про те, щоб всі залишилися живі-здорові, та це все якомога швидше завершилося. Лише після перемоги можна буде повернути думки про спорт. Припинення існування Таврії? Я вам скажу так. Наш президент це просто озвучив. Він правильно сказав, що поки йде війна, то ні про який футбол і команди не може йти мова. Я впевнений, що багато команд, які були в Україні, припинять своє існування

Є шанс відродження клубу? В мене є така думка. Однак поки йде війна, то це неможливо. Де перебувають колишні гравці? Всіх розкидало по світу: хтось у Польщі, хтось в Канаді чи Угорщині", – розповів Бондаренко у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Таврія-Сімферополь вдруге у своїй історії оголосила про припинення діяльності після початку війни росіян проти України. Саме клуб з Криму є першим чемпіоном незалежної України – у 1992 році сімферопольці мінімально обіграли Динамо у битві за золоті медалі (1:0). Також клуб вигравав Кубок України у сезоні 2009/10, а у сезоні 1993/94 виходив до фіналу змагань та здобував срібні медалі у матчі за Суперкубок України-2010.

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