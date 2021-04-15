Антоніо Карлос Заго більше не є наставником японської Касіми. Невдалі результати змусили керівництво наважитися на зміну тренера.

Керівництво Касіми вирішило попрощатися з 51-річним бразильцем через незадовільні результати команди, інформує офіційний сайт клубу.

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Заго очолив Касіму на початку 2020 року. Під його керівництвом команда провела 42 матчі у всіх турнірах – 20 перемог, 7 нічиїх, 15 поразок. Сезон-2020 Касіма завершила на 5-й позиції Джей-ліги, а в поточному чемпіонаті йде тільки 15-ю, набравши 8 очок у 8-ми матчах.

Нагадаємо, Заго працював помічником Мірчі Луческу у донецькому Шахтарі з 2013 по 2015 рік. Бразильця сватали на посаду головного тренера "гірників" замість Паулу Фонсеки, але в підсумку донецький клуб призначив Луїша Каштру.

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