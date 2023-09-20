Брага, колишній клуб 50-річного фахівця, без жодних докорів сумління продала захисника Вітора Тормену у Краснодар за 2 млн євро. Це далеко не єдині випадки "брудної співпраці", яка обурює Фонсеку.

Зусилля Фонсеки виявилися марними – колишній клуб екс-наставника Шахтаря спокусився кривавими грошима з Росії

"Я думаю, що футбол не можна відокремлювати від війни в Україні. Якщо Європейський Союз запроваджує санкції проти країни-агресора, якщо більшість компаній дотримуються правил, то футбол не може бути іншим. Мені важко зрозуміти, що хтось підтримує стосунки так, наче нічого не відбувається.

Мені було особливо важко бачити португальські клуби байдужими до цієї проблеми. Мені дуже подобається Брага, але я був розчарований цією угодою. Це не змінює моїх стосунків із клубом, але в житті є речі важливіші, ніж гроші", – заявив екс-тренер Шахтаря у коментарі O Jogo.

"Ти підеш вбивати таких, як я": форвард з оселедцем бив окупантів мінометом, але втратив на фронті рідного брата