Болонья оголосила у своїх соцмережах про перехід Джонатана Роу. Англієць підписав контракт з італійцями до 2029 року.

Як повідомляє L'Équipe, Болонья заплатила Марселю за 22-річного вінгера 19,5 мільйонів євро. Норвіч, з якого Роу переїжджав до Франції, отримає 25% від перепродажу гравця.

Джонатан приєднався до провансальців 12 місяців тому. Загалом за Марсель він відіграв у 31 матчі, забивши три голи.

Роу виставили на продаж через скандал, який стався після матчу з Ренном. Англієць ледь не побився з Адріеном Рабйо у роздягальні, за що його відсторонили.

До слова, Джонатан Роу у складі молодіжної збірної Англії U-21 здобував титул чемпіона світу.

