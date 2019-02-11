Екс-тренер Шахтаря та Реала Шустер звільнений з Далянь Іфан

Екс-наставник "гірників" Бернд Шустер покинув китайський клуб.

Дальянь Іфан оголосив про припинення співпраці з Берндом Шустером, повідомляє TransferMarkt China у Twitter.

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Зазначається, що німецький спеціаліст очолив Далянь Іфан у березні минулого року. На тренерському містку китайської команди 33 матчі, в яких здобув 14 перемог, 5 нічиїх та 14 разів поступився.

Новим тренером Далянь Іфан призначено корейського фахівця Чой-Канг-Хі.

Бернд Шустер працював із низкою клубів в Німеччині та Іспанії, а також тренував донецький Шахтар (у сезоні 2003/04) і мадридський Реал.

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