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Екс-тренер Шахтаря Спірідон: Не знаю, чи вдалося Фонсеці знайти спільну мову з Ракицьким, але це втрата для Шахтаря

12 лютого 14:38 1471 Читать на русском
Екс-тренер Шахтаря Спірідон: Не знаю, чи вдалося Фонсеці знайти спільну мову з Ракицьким, але це втрата для Шахтаря
Олександр Спірідон у Шахтарі / Соцмережі

Колишній тренер Шахтаря Олександр Спірідон поділився своєю думкою щодо переходу Ярослава Ракицького в Зеніт.

"У Ярослава складний характер. Він топовий футболіст у всіх відношеннях, але, природно, зі своїм его, і досить пристойним. До нього був потрібний особливий підхід. Не знаю, чи вдалося Фонсеці знайти його чи ні, але, на мій погляд, це втрата для Шахтаря і велике надбання для Зеніта.

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Іншого такого розважливого захисника, який вміє довгим пасом починати і міняти напрям атаки, я в російському чемпіонаті сьогодні не бачу.

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Гарай? Ракицький більш технічний, ніж Гарай. У плані швидкості вони, напевно, рівні. Той Ракицький, якого я знав три-чотири роки тому, був сильнішим за Гарая. Про сьогоднішній рівень складно говорити", – цитує Спірідона "Чемпіонат".

Теги
Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Олександр Спірідон Олександр Спірідон
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