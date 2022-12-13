На заміну Фернанду Сантушу розглядаються відразу кілька місцевих кадрів, інформує Marca з посиланням A Bola.

Роналду не планує завершувати кар'єру у збірній Португалії

Кандидатом №1 вважається Жозе Моурінью, але вирвати його з Роми не так просто. Португальска Федерація футболу підготувала кілька варіантів на запас, якщо переманити "Особливого" не вдасться. Йдеться про тренера молодіжки Руя Жорже та екс-тренера Шахтаря Паулу Фонсеку, який влітку очолив Лілль.

Нагадаємо, португальці програли Марокко і вилетіли з чемпіонату світу на стадії 1/4 фіналу. Контракт Фернанду Сантуша розрахований до 2024 року, але звільнення нинішнього тренера виглядає неминучим.

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