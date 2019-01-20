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Екс-тренер Шахтаря Шустер запропонував Реалу кандидатуру Льова

20:12 363 Читать на русском
Екс-тренер Шахтаря Шустер запропонував Реалу кандидатуру Льова
Йоахім Льов / соцмережі

Колишній тренер Шахтаря та Реала Бернд Шустер хотів би бачити наставником "вершкових" Йоахіма Льова.

"Реал дуже любить німців – ми всі виконали там неймовірну роботу. Мене не здивує, якщо Мадрид покличе Йоахіма влітку", – цитує Шустера Bild.

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Нагадаємо, Бернд Шустер працював у Шахтарі в сезоні 2003/2004, а також очолював Реал з 2007 по 2008 роки, вигравши Прімеру.

Льов очолює збірну Німеччини з 2006 року і встиг тріумфувати на чемпіонаті світу-2014, а також був фіналістом Євро-2008.

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