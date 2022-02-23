"Даріо Срна розповів мені, що коли Шахтар базувався у Львові, місцеве населення демонструвало дуже сильний супротив. Йдеться про протилежний кінець країни. У Донецькій та Луганській області всі говорять російською. У Києві більше говорять російською, але обслуговування у громадських місцях є обов'язковим українською мовою.

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У Львові, який знаходиться неподалік Польщі, і є більш європейським містом, розмовляють лише українською мовою. Львів'яни ненавидять говорити російською мовою. Представники Шахтаря пам'ятають, що там їм ніколи не були раді. Клуб зазнав різкої критики за те, що поїхав з Донецька до Львова. То були важкі часи. По суті, клубу довелося виїхати звідти.

Це була не єдина причина, але вона вплинула багато на що. Даріо, з яким я багато розмовляв, сказав мені, що велика різниця в тому, що в Києві Шахтарю може бути спокійніше. Це навіть парадоксально, адже він опинився на батьківщині великого суперника", – поділився Северіно у коментарі Mais Futebol.

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