Екс-тренер Шахтаря офіційно представлений у Спортінгу

Філіпе Селіккая, який нещодавно покинув донецький Шахтар, підписав контракт з лісабонським Спортінгом.

Вже колишній асистент Луїша Каштру в Шахтарі став тренером дубля Спортінга. Сьогодні, 9 липня, 35-річний португалець підписав контракт та був офіційно представлений. Контракт розрахований на 3 роки, повідомляє офіційний сайт лісабонського клубу.

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"Я дуже радий повернутися. Це те, чого я хотів. Коли ця можливість виникла, то я зробив усе, щоб владнати ситуацію з попереднім клубом (Шахтарем – прим. "Футбол 24"). Радий знову зустрітися з людьми, з якими я провів деякий час в Академії Спортінга. Це повернення додому. З нетерпінням чекаю початку роботи", – сказав Селіккая.

До слова, замість Селіккаї в Шахтарі працюватиме інший португалець, який вже розпочав роботу з командою.

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