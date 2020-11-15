На тренерському містку екзотичної збірної, яка посідає у рейтингу ФІФА 147-му сходинку, відбулись зміни.

Колишній тренер донецького Шахтаря U-19 Андрес Карраско пішов на підвищення.

Shakhtar TV покаже матчі збірної Бразилії U-23 за участі 4 "гірників"

42-річний іспанський фахівець очолив національну збірну Кувейту, повідомляє видання Marca. Окрім головної команди країни він також тренуватиме олімпійську збірну Кувейту. До слова, з серпня 2020-го і до тепер Карраско працював зі збірною Кувейту U-23.

Нагадаємо, Андреас прийшов у Шахтар влітку 2018-го. До того він 12 років працював головним тренером команд різних вікових груп у Барселоні.

Капітан Динамо, конкурент мафії та агент, який збісив Луческу: призовий кросворд від головного редактора