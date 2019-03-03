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Екс-тренер Шахтаря Кардосо звільнений із Сельти

22:43 366 Читать на русском
Екс-тренер Шахтаря Кардосо звільнений із Сельти
Мігел Кардосо / фото із соцмереж

Керівництво іспанської Сельти вирішило змінити головного тренера команди.

Наставник Сельти Мігел Кардосо звільнений зі своєї посади. Разом з ним команду покидає і тренерський штаб португальця. Новим головним тренером іспанського клубу став Фран Ескріба.

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46-річний Кардосо очолив команду в листопаді минулого року, однак досягти успіху не зумів. Наразі клуб з Віго посідає лише 17-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, перебуваючи в двох очках від зони вильоту.

Мігел Кардосо за часів Мірчі Луческу впродовж трьох років працював тренером молодіжної команди Шахтаря, а коли "гірників" очолив Паулу Фонсека, то став його помічником. Перед сезоном 2017/18 португалець вирішив розпочати самостійну тренерську кар'єру й очолив Ріу Аве на батьківщині.

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Теги
Сельта Сельта Іспанія Мігел Кардосо Мігел Кардосо Фран Ескріба Фран Ескріба
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