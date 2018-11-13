Екс-тренер Шахтаря Кардосо офіційно очолив Сельту

Мігел Кардосо, який раніше працював асистентом Паулу Фонсеки в донецькому Шахтарі, призначений головним тренером Сельти з Віго.

46-річний португальський фахівець – новий керманич Сельти, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кардосо на тренерському містку змінив Антоніо Мохамеда, звільненого після поразки галісійців мадридському Реалу в неділю. Новопризначений тренер "кельтів" розпочинав сезон 2018/19 у статусі наставника французького Нанта, але на початку жовтня через незадовільні результати був замінений Вахідом Халілходжичем, під керівництвом якого "канарки" здобули 4 перемоги в 6-ти поєдинках.

Мігел Кардосо за часів Мірчі Луческу впродовж трьох років працював тренером молодіжної команди Шахтаря, а коли "гірників" очолив Паулу Фонсека, то став його помічником. Перед сезоном 2017/18 португалець вирішив розпочати самостійну тренерську кар'єру й очолив Ріу Аве на батьківщині.