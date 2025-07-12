Стефано Піолі призначений на посаду головного тренера Фіорентини. Про це офіційно повідомив клуб із Флоренції. Угоду з 58-річним фахівцем підписано до 30 червня 2028 року.

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Піолі добре знайомий фанатам "фіалок" – він виступав за Фіорентину як гравець у 1989-1995 роках, а також очолював команду у 2017-2019. Останнім клубом Піолі був Аль-Наср Кріштіану Роналду, з яким італійський спеціаліст провалив сезон у Саудівській Аравії, фінішувавши на третьому місці у турнірній таблиці та відставши від Аль-Іттіхада аж на 13 балів.

Президент клубу Рокко Коміссо прокоментував призначення: "Я дуже радий, що Стефано Піолі став новим тренером Фіорентини. З першого моменту, коли я з ним поговорив, я побачив людину з великими людськими якостями, яка готова зробити все заради цього клубу та міста, яке він добре знає і з яким його пов’язує тісний зв’язок. Разом із моєю родиною та всією Фіорентиною я хочу привітати Стефано з поверненням і побажати йому успіху".

Піолі буде представлений фанатам 14 липня на події Viola Carpet, а вже 16 липня відбудеться офіційна пресконференція на базі Viola Park.

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