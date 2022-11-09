Фахівець очолив команду у квітні, але не зміг вберегти Гранаду від вильоту в Сегунду. Три останні матчі другого дивізіону "насріди" не виграли, внаслідок чого 49-річний Айтор Каранка втратив роботу. Про звільнення тренера клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Нова відставка в АПЛ: один з аутсайдерів офіційно звільнив тренера

Після 15-ти турів Сегунди Гранада посідає 8 місце. Відставання від лідера складає 8 очок, а від зони плей-офф – 3.

Нагадаємо, Каранка провів півтора сотні матчів за Реал у статусі гравця. З 2010-го по 2013 рік входив у тренерський штаб Жозе Моурінью, який тоді очолював "вершкових". Також тренував Мідлсбро (169 матчів), Ноттінгем Форест (52 матчі), Бірмінгем (38 поєдинків). Гранада під його керівництвом зіграла 21 матч – як бачимо, кожен наступний клуб тренера прощається з ним все швидше.