Син Карло Анчелотті, Давіде, який працював з батьком в Реалі, отримав варіант для початку сольної кар'єри.

Після завершення чемпіонату Іспанії Карло Анчелотті покинув Мадрид і розпочав роботу зі збірною Бразилії. Давіде Анчелотті, який був помічником батька в Реалі, теж приєднався до тренерського штабу "селесао".

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Як повідомляє ge.globo, 35-річний італієць близький до підписання контракту з Ботафогу. Бразильський клуб після вильоту з Клубного ЧС-2025 звільнив Ренато Пайву. Очікується, що Давіде Анчелотті перебуватиме на лаві запасних "одинокої зірки" вже після матчу проти Васко да Гами.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Ботафогу вперше в історії виграв Кубок Лібертадорес. Крім того, "одинока зірка" того ж року виграла титул чемпіона Бразилії.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?