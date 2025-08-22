Ботафого програв ЛДУ Кіто (0:2) у 1/8 фіналу Копа Лібертадорес. Результат та відеоогляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Копа Лібертадорес, 1/8 фіналу

ЛДУ Кіто – Ботафого – 2:0

Голи: Вільяміль, 7, Альсугарай, 60 (пен)

Вилучання: Міна, 83 (ЛДУ Кіто)

Еквадорський клуб створив сенсацію в Копа Лібертадорес, вибивши Ботафого, який минулого сезону виграв турнір.

ЛДУ Кіто з перших хвилин заволодів ініціативою. Вже на 7 хвилині команда Давіде Анчелотті, сина Карло Анчелотті, пропустила через плутанину у штрафному майданчику, якою вдало скористався Вільяміль. Загалом господарі мали величезну перевагу. Вони завдали 20 ударів по воротах Ботафого, а бразильці спромоглися лише на чотири. По перерві еквадорці подвоїли перевагу. Альсугарай реалізував пенальті, оформивши гол+пас у матчі.

У підсумку ЛДУ Кіто переміг 2:0, а загальний рахунок став 2:1. Ботафого у підсумку вилетів, не зумівши захистити титул.