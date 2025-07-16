72-річний португалець очолив збірну Оману, інформує прес-служба місцевої асоціації.

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Кейрушу дали контракт з метою виходу на чемпіонат світу 2026 року. Оман не зміг пробитися на Мундіаль за підсумками третього етапу азійського відбору, але матиме ще один шанс на четвертому етапі. Наразі "червоні дияволи" посідають 79-ту сходинку рейтингу ФІФА.

Нагадаємо, Кейруш був багаторічним помічником Алекса Фергюсона в МЮ, а в сезоні 2003/04 самостійно тренував Реал. Здебільшого досвідчений фахівець все ж працює зі збірними – рідна Португалія, ОАЕ, Саудівська Аравія, ПАР, Іран, Колумбія, Єгипет, Катар, тепер Оман.

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