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Екс-тренер ПСЖ звільнений з Генгама

13:46 6 Читать на русском
Екс-тренер ПСЖ звільнений з Генгама
Антуан Комбуаре / фото: ФК Генгам

Колишній наставник ПСЖ Антуан Комбуаре залишився без роботи. Генгам після провального старту сезону вирішив попрощатись з тренером.

Генгам оголосив про звільнення Антуана Комбуаре з посади головного тренера. Тимчасово виконувати обов'язки наставника Генгама буде Венсан Ратуро, інформує офіційний сайт клубу.

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54-річний француз очолював Генгам з 2016 року. Комбуаре відомий роботою в ПСЖ, головним тренером якого був з 2009 по 2011 рік. До слова, саме на чолі з Комбуаре парижани протистояли Карпатам в Лізі Європи 2009/10.

Після 12 турів Генгам набрав лише 7 очок та замикає турнірну таблицю чемпіонату. Крім того, у команди найгірша різниця забитих та пропущених голів (мінус 17).

Теги
Трансфери Генгам Генгам Франція Антуан Комбуаре Антуан Комбуаре
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