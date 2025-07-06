Екс-тренер ПСЖ Крістоф Галтьє працюватиме з Неомом у Саудівській Аравії і возз'єднається з колишнім підопічним.

У своїх соцмережах Неом повідомив про призначення Крістофа Галтьє на посаду головного тренера команди. Французький фахівець підписав контракт до 2027 року.

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На цьому саудівський клуб не зупинився. Неом також посилився голкіпером з чемпіонату Франції. Марцін Булка підписав угоду на чотири роки. Як повідомляє L'Equipe, за трансфер польського воротаря Ніцца отримає 15 мільйонів євро. До слова, Булка та Галтьє вже працювали разом, коли тренер очолював "орлят" у сезоні 2021/22.

Варто зауважити, що Марцін опинився в Ніцці, перейшовши з ПСЖ, а Крістоф Галтьє тренував парижан у кампанії 2022/23.

Неом оформив не перший трансфер із Франції. Раніше до команди приєдналися Саїд Бенрахма та Александр Ляказетт.

حامي العرين هنا



البولندي مارسين بولكا لاعبًا لنيوم ️#نادي_نيوم_الرياضي



The Polish Wall has landed at NEOM S.C.



Bulka is here #NEOMSportsClub pic.twitter.com/sqkm9SiJPP — نادي نيوم الرياضي (@NEOMSportsClub) July 5, 2025

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