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Екс-тренер Полтави: Дегтярьов здатен вирішити проблему з забивними форвардами в Динамо

17:03 286 Читать на русском
Екс-тренер Полтави: Дегтярьов здатен вирішити проблему з забивними форвардами в Динамо
Максим Дегтярьов / Фото ФК Полтава

Екс-тренер ФК Полтава Анатолій Безсмертний оцінив шанси Максима Дегтярьова закріпитись у київському Динамо.

"Дегтярьов – хороший, якісний футболіст, який прекрасно володіє ударом з обох ніг. Вміє обіграти суперника один в один, має хорошу швидкість. На мою думку, у нього все вийде в Динамо. Я впевний, що він зможе вирішити проблему з забивними форвардами у киян. Йому потрібно довіряти і тоді він виправдає цю довіру.

Дегтярьов тренується з Динамо, – FootballHub

Зараз у Першій лізі зараз такий чемпіонат, що я не впевнений, що будь-якого футболіста віддати з Динамо у Першу лігу, і щоб він так себе проявив. Дегтярьов себе проявив, сподіваюсь, що і в Динамо себе проявить", – резюмував Безсмертний для FootballHub.

Відзначимо, Максим Дегтярьов – найкращий бомбардир Першої ліги. У його активі 17 голів у 30 матчах. Він залишив команду по закінченні сезону, а клуб й зовсім припинив існування.

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Теги
Максим Дегтярьов Максим Дегтярьов Динамо Динамо Полтава Полтава
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