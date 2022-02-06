Український фахівець близький до того, аби працевлаштуватися в Європі.

Екс-тренер Олімпіка Сергій Літовченко може очолити Шевардені 1906 із Грузії, повідомляє Sportarena.

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43-річний фахівець у поточному сезоні очолював донецький Олімпік, але написав заяву про звільнення з клубу після чуток про розформування і розпуск команди. Раніше він також тренував Арсенал-Київ, Рубікон, білоруський Дніпро та вірменський Локомотив.

До слова, Шевардені 1906 виступає у другому дивізіоні Грузії і у сезоні 2021 року посів у турнірній таблиці шосту сходинку.

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