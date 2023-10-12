"Я добре знаю специфіку роботи нідерландських тренерів. В них досить сильні навантаження. Багато уваги приділяється дисципліні. Ван Леувен приходить в Шахтар, який грав у комбінаційний футбол, а Патрік вимагає від футболістів швидко доставляти м'яч в другу зону, більш вертикальний футбол.

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Гравці Шахтаря звикли до одного, а тут є своя специфіка. В Зорі ван Леувену вдалося вибудувати непогану команду, яка слухалася тренера та що робити на футбольному полі і це приносило результат.

Чи впливає відмінність у поведінці Йовічевіча з ван Леувеном з командою? Я вважаю, що так. Йовічевіч намагався створити родинну атмосферу, а тут гайки трохи поприкручували, через що ван Леувен не до кінця порозумівся з футболістами. Ясно, що коли від футболіста вимагають докладати більше зусиль, це не всім подобається", – поділився Гура в інтерв'ю Українському футболу.

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