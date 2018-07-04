toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

Екс-тренер Ньюкасла визнаний винним в сексуальних домаганнях до дітей

14:14 167 Читать на русском
Екс-тренер Ньюкасла визнаний винним в сексуальних домаганнях до дітей
Джордж Ормонд / Sky News

Колишнього дитячого тренера Ньюкасла визнали винним у 36 актах сексуальних домагань до неповнолітніх.

Колишній дитячий тренер та асистент наставника молодіжної команди Ньюкасл Юнайтед Джордж Ормонд визнаний винним в скоєнні понад 30 актів сексуального домагання по відношенню до неповнолітніх дітей, повідомляє The Guardian.

Гравці збірної Колумбії отримали смертельні погрози за нереалізовані пенальті

Тренера звинуватили в тому, що в період з 1973 по 1997 рік він здійснив 36 актів сексуального домагання по відношенню до 18 неповнолітніх дітей.

Щоб змусити своїх жертв нікому не розповідати про те, що трапилося, екс-тренер погрожував їм зруйнованою кар'єрою професійного футболіста.

ЧС-2018: В Москві у колумбійського вболівальника вкрали 800 тисяч рублів

Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Джордж Ормонд Джордж Ормонд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
1
год
:
59
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук