Екс-тренер Ньюкасла визнаний винним в сексуальних домаганнях до дітей

Колишнього дитячого тренера Ньюкасла визнали винним у 36 актах сексуальних домагань до неповнолітніх.

Колишній дитячий тренер та асистент наставника молодіжної команди Ньюкасл Юнайтед Джордж Ормонд визнаний винним в скоєнні понад 30 актів сексуального домагання по відношенню до неповнолітніх дітей, повідомляє The Guardian.

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Тренера звинуватили в тому, що в період з 1973 по 1997 рік він здійснив 36 актів сексуального домагання по відношенню до 18 неповнолітніх дітей.

Щоб змусити своїх жертв нікому не розповідати про те, що трапилося, екс-тренер погрожував їм зруйнованою кар'єрою професійного футболіста.

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