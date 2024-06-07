Боси Брайтона провели переговори з Поттером про його повернення в клуб. Як інформує The Guardian, водночас "чайки" не мають наміру поспішати з призначенням нового тренера після того, як змарнували можливість підписати контракт із наставником Іпсвіча Кіраном Маккеною.

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Раніше власник Брайтона Тоні Блум зробив Маккенну своєю метою номер один перед тим, як північноірландець пов'язав своє майбутнє з Іпсвічем. Тепер Блум готовий розглянути інших кандидатів на посаду головного тренера Брайтона.

Нагадаємо, що під керівництвом Поттера "чайки" посіли 9 місце в турнірній таблиці АПЛ сезону 2021/22. Після того сезону Грем пішов на підвищення в Челсі, але провалився в Лондоні. Після звільнення зі стану "синіх" Поттер отримував різні пропозиції від європейських клубів, але так і не прийняв жодну з них.

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