Керівництво Ювентуса вирішило не чекати зі звільненням Тьягу Мотти і вже обрало нового наставника.

За інформацією Tuttosport, туринці вирішили припинити співпрацю з італійським фахівцем. Відхід Тьягу Мотти буде оформлено найближчими днями.

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Ювентус заплатить за дострокове розірвання контракту зі 42-річним наставником 20 млн євро. Саме така сума була прописана в угоді Мотти.

Новим тренером "Старої синьйори" буде екс-гравець туринців Ігор Тудор. Хорват тривалий час виступав у складі Ювентуса, а також перебував у тренерському штабі команди у період з 2020 по 2021 роки. Тудор мав досвід робити з українцями. У Марселі він тренував Руслана Маліновського, а в Хайдуку – Артема Мілевського.

Тудор за свою кар'єру також очолював Лаціо, Верону та Удінезе.

Ювентус наразі посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 52 очки після 29 турів.

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