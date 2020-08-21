Екс-тренер Мілевського офіційно покинув Хайдук – фахівець стане асистентом Пірло в Ювентусі

Ігор Тудор більше не тренуватиме Хайдук, інформує офіційний сайт клубу. Він прийняв пропозицію стати асистентом Андреа Пірло та приєднається до туринців вже найближчим часом.

Колишній тренер Мілевського може стати асистентом Пірло в Ювентусі

"Я довго зважувався, прийняв рішення так, як відчував. Ці шість місяців були бурхливими, напруженими, і я знаю, що результати виявилися не такими, як всі очікували. Я знаю, що певна частина людей буде розчарована моїм вибором. Я хочу, щоб ви підтримали нового тренера, тому що це дуже непроста робота", – сказав Тудор у коментарі прес-службі клубу.

Зазначимо, що хорват очолював Хайдук з грудня 2019-го. Також він встиг попрацювати в клубі з екс-зіркою Динамо Артемом Мілевським у сезоні 2014/15. Нагадаємо, Ювентус офіційно звільнив Мауріціо Саррі після вильоту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Ліона. На його місце прийшов легендарний Андреа Пірло.

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