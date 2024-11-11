"Джаллороссі" офіційно підтвердили призначення Марко Джампаоло новим головним тренером. Контракт розрахований до кінця сезону і передбачає автоматичне продовження у разі збереження прописки в еліті.

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Лечче звільнив попереднього наставника Луку Готті через серію слабких результатів. Після 12 турів команда у турнірній таблиці Серії А йде вісімнадцятою, набравши 9 очок. Також був виліт з Кубка Італії в 1/16 фіналу від представника Серії В – Сассуоло (0:2).

57-річний Джампаоло раніше тренував Кальярі, Сієну, Катанію, Чезену, Брешію, Кремонезе, Емполі, Мілан, Торіно та Сампдорію. У Генуї перетинався з Владиславом Супрягою, але навряд українець любить згадувати той досвід. Форвард на правах оренди з Динамо відіграв 24 хвилини, пережив принизливу зворотню заміну і публічно отримав на горіхи від Джампаоло, який більше не випускав його на поле. Сам Марко після Сампдорії 2 роки сидів без роботи, поки не дочекався нинішнього запрошення від Лечче.

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