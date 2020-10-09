"Хочу поділитися досвідом, отриманим у багатьох командах, допомогти організувати хороший клуб, боєздатний колектив, який будуть боятися і поважати суперники.

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Моє завдання – організувати структуру, зробити команду, яка буде завойовувати глядача своєю грою і спортивними успіхами", – цитує Демченка офіційна сторінка Буковини у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Андрій – вихованець запорізького футболу. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у московському ЦСКА. З 1995 по 1998 роки виступав у Аяксі, з яким виграв Суперкубок Європи. У 1998 році повернувся в Україну і виступав за запорізький Металург, Маріуполь, Оболонь та Геліос. 2009 рік провів у молдовській Дачії. У якості тренера, окрім Металіста 1925 працював у запорізькому Металурзі, Вересі, Львові та узбецькому Ободі.

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