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Екс-тренер Манчестер Сіті порадив одноклубнику Зінченка перейти в іншу команду

15:41 328
Екс-тренер Манчестер Сіті порадив одноклубнику Зінченка перейти в іншу команду
Стюарт Пірс / Sky Sports

Колишній головний тренер Манчестер Сіті та молодіжної збірної Англії Стюарт Пірс оцінив перспективи півзахисника Філа Фодена, який не має регулярної ігрової практики в команді Хосепа Гвардіоли.

"В його віці ігровий час – дуже важливий. Для Фодена необхідно проводити якомога більше часу в режимі суперництва, а не лише тренуватись.

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Я знаю, що Гвардіола дуже любить Фодена, але поки що ця любов ніяк не впливає на кількість ігрового часу цього молодого гравця. Можливо, йому варто перейти в іншу команду.

Подивіться на Челсі. Лемпард ввів до основного складу кількох молодих гравців, і вони одразу заграли на високому рівні. Все тому, що найкраща можливість проявити свої сильні якості – повноцінний футбольний матч, а не тренування", – цитує Пірса talkSPORT.

Зазначимо, що у цьому сезоні Філ Фоден зіграв лише 10 хвилин в АПЛ.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Філ Фоден Філ Фоден
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