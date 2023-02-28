У 24 турі Серії А Аталанта програла на виїзді Мілану (0:2). Після зустрічі в соцмережах з'явилось відео, на якому наставник бергамасків Джан П'єро Гасперіні кинув із вікна свого автомобіля бутерброд.

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Інцидент, імовірно, стався через деякий час після зустрічі. Про це повідомляє Football Italia. Розгнівані вболівальники почали ображати фахівця. На відео не чутно, що саме було сказано, але видно, як він кидає бутерброд.

Mi sento male hahahaha pic.twitter.com/J19P8S7q9K — Manu Mi19n (@ManusaltatoACM) February 27, 2023

Нагадаємо, що Гасперіні працював разом з Русланом Маліновським, коли українець виступав за Аталанту.

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