Екс-тренер Люксембургу Еллерс: Ми Україні так просто не здамося, тим більше як лідери групи

Колишній наставник збірної Люксембургу Гі Еллерс поділився очікуваннями напередодні матчу команди в рамках відбору Євро-2020 зі збірною України

"Все залежить не від кількості жителів, а від менталітету і низки більш серйозних питань. В 2000 році у нас нарешті відкрилася перша справжня футбольна школа, і ми отримали можливість серйозно, на професійному рівні працювати з молодими талантами.

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Коли я був наставником збірної в моєму розпорядженні був всього один професіональний футболіст – Маріо Мутш, який грав у Франції. У мого наступника сьогодні їх більше десяти. Це кістяк збірної. Так, не всі вони грають в основних складах своїх команд, але рівень їх підготовки досить солідний.

Люк Хольц – це саме та людина, яка сьогодні потріба нашій команді. Він живе, багато працює, при цьому продовжуючи вчитися, рости, удосконалюватися. Досить хороший тактик, прихильник ігрової схеми 4-3-3. Саме йому збірна Люксембургу передусім зобов'язана своїми першими успіхами на міжнародному рівні

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Наразі я з ним не згоден лише в одному: він робить ставку на гравців зарубіжних клубів, багато з яких там сидять на лавці. Я ж за те, щоб в основі команди було більше гравців, які регулярно грають в нашому внутрішньому чемпіонаті і перебувають у відмінній ігровій формі. Тим більше, що рівень нашого чемпіонату помітно підріс.

Я поцікавився вашою командою відразу ж після жеребкування кваліфікації Євро-2020. У порівнянні з тим колективом, що ми бачили тут п'ять років тому у відборі на Євро-2016, Україна помітно змінилася. Це стосується не тільки складу, але і стилю гри.

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Прихід на посаду головного тренера такої особистості, як Андрій Шевченко, приніс вам чимало позитивних змін. Він не побоявся зробити ставку на перспективну молодь, швидку, технічну, амбітну, яка швидко знайшла спільну мову з ветеранами, і сьогодні ваша команда представляє собою досить збалансований колектив. Це якраз те, чого зараз не вистачає збірній Люксембургу.

Команда Шевченка йде в ногу з часом, практикує сучасний футбол. Видно, що ваш тренер багато експериментує, намагаючись знайти ідеальну формулу успіху. Якщо до всього цього додати ще й загальні традиції східноєвропейського футболу: відмінну фізичну підготовку, ігрову дисципліну, самовіддачу і фантастичний патріотизм, то перед нами досить серйозний та амбіційний суперник. Матч з Португалією тому прекрасна ілюстрація.

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Люку Хольцу і його підопічним доведеться непросто в поєдинку з Україною. На папері ви, звичайно ж, безперечні фаворити, але ми вам так просто не здамося, тим більше як лідери групи", – цитує Еллерса Команда 1.