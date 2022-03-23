"Я вступив у територіальну оборону. Але нам, пенсіонерам, не видають зброю. Ми охороняємо кілька об'єктів. Тернопільщина у такому ж воєнному стані, як і вся Україна. Кожні дві години повітряні тривоги. Хоча нас особливо не бомбили.

Моя дружина працює директором школи. Сьогодні тут база, де мешкають біженці. Допомагаємо їм, як можемо. Майже щодня завозимо продукти. При цій же школі працює футбольна секція. Я проводжу заняття. Кілька днів тому відновили тренування: життя продовжується, дітей треба відволікати. У нас зараз займаються два хлопчики з Харкова. В одного орки вбили дідуся.

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Все, як у страшному сні. Неможливо повірити. Душа розривається. Особливо від того, що бачу у Маріуполі. Скільки біженців у нас в Західній Україні! Скільки людей поїхали до інших країн! Віддав свою квартиру у Львові друзям-переселенцям. У підвалі тернопільської квартири часто разом із дітьми зі школи пересиджуємо повітряні тривоги.

Ті, хто на нас напали, це не люди, а орки. І солдати, і їхнє населення: я просто не можу зрозуміти, як можна вітати війну на знищення сусідньої держави! А там це підтримує більшість населення. Час пройде, і до нас прийде перемога. Прийде мир. Молю Господа Бога охороняти українських солдатів та всіх наших громадян.

Раніше я не переставав дивувався: як можна жити в Україні та не знати української мови, не використовувати її? Тепер життя показує, що саме там, де домінує російська мова, тепер найбільша біда. Поки в Україні багато носіїв російської мови, висока ймовірність того, що хтось захоче їх "захистити" за допомогою ракет і артилерії", – цитує Яворського FanDay.

Нагадаємо, 62-річний Ігор Яворський є найкращим бомбардиром в історії Ниви. Очолював тернопільську команду, ФК Львів, а також працював у тренерському штабі Карпат за часів Івана Голаца.

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