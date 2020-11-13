Чонбук Моторс під керівництвом Мораіша оформив перемогу в чемпіонаті Південної Кореї, обігнавши найближчого переслідувача на 3 очки.

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Окрім цього, підопічні екс-тренера Карпат здобули і національний кубок, здолавши Ульсан Хюндай у фіналі, який складався із двох матчів (1:1 та 2:1). Цікаво, що Чонбук Моторс вперше у своїй історії оформив золотий дубль.

Нагадаємо, у минулому сезоні Мораіш також привів команду до перемоги в чемпіонаті Південної Кореї.

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