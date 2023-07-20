Ще одна команда Руха готується до дебюту на професіональному рівні.

Колишній коуч Карпат Володимир Безуб'як стане головним тренером Руха-2, повідомляє Sport.ua.

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66-річний фахівець очолить новостворений клуб, який має дебютувати у Другій лізі. Офіційне призначення наставника відбудеться наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, Безуб'як з 2004 року працював у структурі Карпат, а у 2016-му навіть виконував обов'язки головного тренера. Останніми роками він тренував команди Руха різних вікових категорій.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про перехід у Рух-2 наддосвідченого захисника Максима Білого, який з часом має увійти у тренерський штаб львівського клубу.

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