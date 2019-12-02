Екс-тренер Карпат Мораіш став чемпіоном Південної Кореї

Португальський фахівець Жозе Мораіш привів свою команду Чонбук Моторс до чемпіонського титулу в Південній Кореї.

У 38-му турі К-Ліги Чонбук Моторс з рахунком 1:0 обіграв Гангвон. Команда португальця зрівнялася за кількістю очок з Ульсан Хюндай, але завдяки перевазі в очних протистояннях посіла перше місце у турнірній таблиці.

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54-річний Мораіш очолив Чонбук Моторс у листопаді 2018-го року. Раніше він протягом кількох місяців працював у львівських Карпатах. Також Мораіш довго був асистентом у тренерському штабі Жозе Моурінью.

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