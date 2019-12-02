Екс-тренер Карпат Мораіш став чемпіоном Південної Кореї

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Збірна України планує зіграти товариський матч проти Ірландії
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Франція – Україна: чемпіони світу ще не погодилися на спарингЗбірна України — 10:11 696
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