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Екс-тренер Карпат Мораіш пояснив, як Селтік може допомогти Шведу стати основним гравцем збірної України

08:51 273 Читать на русском
Екс-тренер Карпат Мораіш пояснив, як Селтік може допомогти Шведу стати основним гравцем збірної України
Мар'ян Швед / фото: ФК Карпати

Колишній тренер Карпат Жозе Мораіш розповів про перспективи Мар'яна Шведа у чемпіонаті Шотландії.

"Загалом і в цілому, я був задоволений рівнем команди і мені складно виділити окремих виконавців. Але, звичайно, можна говорити про Мар'яна (Шведа – Футбол 24). Це відмінний професіонал із набором сильних ігрових якостей. Серйозні враження залишив Кльоц – дуже сильний півзахисник, крім того, великий талант у Мякушка, який також зумів вразити мене.

Швед вирушив із Селтіком на передсезонні збори

Швед у Селтіку? Не дивлячись на молодість, він уже готовий до такого виклику. У Мар'яна є всі ігрові характеристики, щоб стати гравцем основного складу Селтіка. Зрозуміло, що це великий виклик для нього.

Шведу доведеться зіткнутися зі складними моментами адаптації до нового ігрового ритму і темпу гри, але якщо він буде працювати по-справжньому багато і сильно, то стане ще й основним гравцем збірної України", – сказав Мораіш.

Повна версія інтерв'ю "Футбол 24": "Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну

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Селтік Селтік Збірна України Українці за кордоном Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати
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