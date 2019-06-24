Екс-тренер Карпат Мораіш – про роботу в УПЛ: Більшість клубів мають хороші умови, але люди не ходять на стадіони

Колишній тренер Карпат Жозе Мораіш розповів про основні проблеми українського футболу, а також описав рівень УПЛ.

"Очевидно, що український футбол переживає перехідний етап свого розвитку і демонструє непоганий темп руху вперед. Чемпіонство збірної України U-20 на чемпіонаті світу – це вже велике досягнення, яке доводить, що українська молодь має всі якості і задатки, щоб грати на високому рівні.

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На щастя, приємних моментів було більше, ніж поганих. У більшості клубів хороші умови для роботи, але люди не йдуть на стадіони. Дуже шкода, що так відбувалося. З іншого боку, на розвиток спорту негативно впливає втручання в процеси сторонніх людей, зокрема і політиків.

Для тих, хто прийшов збоку, рівень ліги може викликати деяке здивування. Але сам по собі рівень – це досить другорядне поняття, якщо взяти до уваги передбачуваність турнірної боротьби. Для європейців таке не викличе інтересу. Якби рівень конкуренції в чемпіонаті був вищим, то й уваги збоку було б більше", – розповів Мораіш в інтерв'ю "Футбол 24".

Повна версія інтерв'ю "Футбол 24": "Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну