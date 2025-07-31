Колишній головний тренер Інтера Андреа Страмачоні проявив справжню відвагу, врятувавши двох дівчат-підлітків від утоплення, перебуваючи у відпустці з родиною.

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Під час відпочинку на пляжі в Апулії Страмачоні помітив, як дві дівчини 17 і 19 років опинилися в небезпеці на глибині, борючись із сильними хвилями. Почувши тривожні сигнали рятувальника, тренер кинувся в море, розуміючи, що той не встигне врятувати обох одночасно. Завдяки рішучим діям вдалося витягти обох дівчат живими.

"Я сидів під парасолькою з дружиною і дітьми. У якийсь момент помітив натовп біля берега. Один із рятувальників був у воді й свистів, привертаючи увагу. Дві дівчини розмахували руками й кричали, тож я одразу попрямував до води. Я миттєво зрозумів небезпеку. Рятувальник ніколи б не впорався сам. Він був у воді без жилета й без мотузки – як і я. Він сказав мені йти до старшої дівчини, а сам поплив до іншої. Коли я наблизився, вона сказала, що боїться. Вода була глибока, хвилі сильні, я наказав їй заспокоїтись, лягти на спину й пообіцяв, що за п’ять хвилин усе скінчиться. І так і сталося", – розповів Страмачоні.

Проте на цьому все не закінчилось. Коли обидва досягли безпечної зони біля берега, Страмачоні озирнувся – друга дівчина була у шоковому стані, а рятувальник не міг їй допомогти.

"Я одразу повернувся назад. Ситуація з молодшою дівчиною була відчайдушна: вона постійно зникала під водою, ковтнула багато води. Тим часом рятувальний човен підібрав рятувальника і намагався дістатися до нас, але ми були занадто близько до скель. З берега нам кидали мотузки, але ми не могли їх досягти. Я почав боятись – особливо тому, що дівчина тягнула мене під воду. Вона була впевнена, що помре. Я не герой і не супермен. Насправді в якийсь момент мені самому було дуже важко, але я мав фізичні й ментальні якості, необхідні в такій ситуації, і відчув, що мушу втрутитись. Син запитав мене: "Тату, а що якби ти загинув?" Я зробив це із почуття захисту – ніби це моя дружина була у воді", – цитує Страмачоні GOAL.

Нагадаємо, що Андреа Страмачоні тренував Інтер в сезоні 2011/2012. Останнім місцем роботи італійського спеціаліста була саудівська Аль-Гарафа, з якої його звільнили в жовтні 2022 року.

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