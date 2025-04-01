Де Россі та Довбик / фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Італійський фахівець у вересні покинув Рому, де працював з Артемом Довбиком, і наразі перебуває у відпустці.

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Як повідомляє football-italia, Вулверхемптон зацікавлений у послугах Даніеле Де Россі. Якщо "вовки" вирішать звільнити Вітора Перейру, то саме екс-тренер Довбика буде головним кандидатом на посаду тренера. Зазначається, що англійський клуб вже контактував з італійським фахівцем, коли звільнив Гері О'Ніла.

Вулверхемптон наразі перебуває на 17 сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 26 балами. Зону вильоту клуб випереджає на дев'ять балів.

До слова, нещодавно англійська преса стверджувала, що "вовки" цікавляться нападником Динамо Владиславом Ванатом.

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