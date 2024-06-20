"Чи знизила перемога Словаччини над Бельгією шанси України на вихід з групи? Та ні. Треба просто обіграти Бельгію, та й все. Шанси завжди 50 на 50. Я не думаю, що Румунія вже вважається фаворитом групи.

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У матчі зі Словаччиною зміни у складі точно будуть, але, думаю, що незначні. У розпорядженні Реброва є рівноцінні заміни, тож варіювати склад він може.

Чи правда, що збірна України зіграла найгірше з усіх команд Євро-2024 у першому турі? Скоріш за все, так. Тут сперечатися немає сенсу. Все-таки від України очікували більшого. Якось так без агресії вони грали, нічого не вдавалося їм.

Щодо того, що гравців "синьо-жовтих" перехвалили... Все може бути, це психологія. Але не думаю, що на такому рівні футболісти можуть піддаватися аж такому впливу. Потрібно виходити і просто віддавати себе повністю в кожній грі та на кожному тренування. Лише тоді буде якийсь прогрес. Хоча, якщо хтось слабкий морально, нестійкий психологічно – може бути, що десь недоналаштувався. А по ходу гри перебудувати себе важко.

Внаслідок чого збірна України може перемогти Словаччину? Потрібно просто показати хороший футбол, який вони показували до гри з Румунією. Виконавці є, а про мотивацію немає сенсу говорити. Це ж чемпіонат Європи, яка ще може бути мотивація? Потрібно вийти і продемонструвати, з яким бажанням вони будуть грати.

Я думаю, що все має вдатися. Просто не потрібно сильно поливати брудом. Хлопці, я думаю, старалися. Так сталося просто, це футбол. Різні ігри бувають. Я думаю, що зараз вони переосмислять. Я знаю, що вони і в роздягальні самі між собою розмовляли. Там є лідери, які можуть всю цю атмосферу тримати в тонусі. Думаю, що зараз ми побачимо зовсім іншу збірну України", – сказав Шацьких у коментарі Динамоманія.

Нагадаємо, у першому турі Україна розгромно поступилась Румунії (0:3), а Словаччина мінімально здолала Бельгію (1:0). Очний поєдинок між українською і словацькою командами відбудеться у п'ятницю, 21 червня, о 16:00.

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