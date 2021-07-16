Албанський Кукес у своєму Facebook оголосив про прихід Дієго Лонго на посаду наставника команди. Клуб не називає термін контракту, але Transfermakt стверджує, що спеціаліст підписав угоду до літа 2022 року.

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"Я дуже вірю у футболістів і клуб, у якому вони грають. Я їх ще не тренував, але знаю, що є нові та досвідчені гравці. Можу відзначити бразильця, який нещодавно приєднався. Ми не будемо виходити на поле так, ніби ми виграли матч, будемо працювати, щоб здобути перемогу.

Раніше я працював лише у статусі помічника тренера? Флік, Тухель та Моурінью також працювали асистентами, тож я сподіваюся піти їхнім шляхом. Працювати у великих клубах – це привілей. Я мав контракт з київським Динамо і вирішив піти, щоб розпочати досвід тренерської діяльності. У нас важливі цілі.

Цілі клубу чіткі: бути конкурентоспроможними. Зараз я не можу сказати, що ми виграємо чемпіонат. Ми зробимо все можливе. Що стосується трансферів, я переговорю з керівництвом. Я не кажу про імена, але я поговорю з клубом про те, які гравці повинні сюди прийти", – відповів Лонго на питання журналістів.

Нагадаємо, Лонго покинув Динамо 5 січня, пропрацювавши у київському клубі півроку. У тренерському штаб Мірчі Луческу він виконував обов'язки тренера з фізпідготовки, а також відповідав за вирішення проблем футболістів з м'язовими ушкодженнями.

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