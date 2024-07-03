Новим головним тренером жіночої команди Ворскли став Володимир Єфімако, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Чемпіон України офіційно залишився без тренера

Умови та терміни угоди не розголошуються.

На цій посаді 39-річний фахівець замінив Наталію Зінченко, яка за підсумками минулої першості завоювала з дівчатами золоті медалі чемпіонату України.

Нагадаємо, Єфімако – відомий по роботі з Кривбасом. Попередній сезон тренував жіночу команду Динамо, з якою фінішував на восьмій сходинці турнірної таблиці.

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