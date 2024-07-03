Екс-тренер Динамо офіційно очолив чемпіона України
17:30 - Читать на русском
Жіноча команда Ворскли оголосила про призначення нового наставника.
Новим головним тренером жіночої команди Ворскли став Володимир Єфімако, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".
Чемпіон України офіційно залишився без тренера
Умови та терміни угоди не розголошуються.
На цій посаді 39-річний фахівець замінив Наталію Зінченко, яка за підсумками минулої першості завоювала з дівчатами золоті медалі чемпіонату України.
Нагадаємо, Єфімако – відомий по роботі з Кривбасом. Попередній сезон тренував жіночу команду Динамо, з якою фінішував на восьмій сходинці турнірної таблиці.
"Заплакав, коли ступив на українську землю": бразилець №2 для Динамо робив дублі в ЛЧ і змінив життя на 180 градусів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter