Іспанський фахівець Роберто Мартінес може стати новим головним тренером збірної Мексики, повідомляє HLN.

ЧС-2022: Мексика залишилась без тренера – все через історичне антидосягнення

49-річний тренер не зумів вивести Бельгію у плей-офф ЧС-2022 і покинув посаду наставника "червоних дияволів". За інформацією джерела, Мартінес є пріоритетним варіантом серед потенційних наступників Херардо Мартіно, який також не зміг пробитись з "Майя" до 1/8 фіналу Мундіалю.

Наразі конкретної пропозиції іспанцю не надходило, але мексиканська федерація футболу вже склала шорт-лист із ймовірних кандидатів – Мартінес очолює список потенційних наставників.

Нагадаємо, Бельгія посіла третю сходинку у групі F, пропустивши вперед Хорватію та Марокко і випередивши Канаду. Мексика у квартеті С стала кращою за Саудівську Аравію, але поступилась місцем у плей-офф Польщі та Аргентині.

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