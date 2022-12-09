Екс-тренер Бельгії може очолити збірну Мексики
Вже колишній наставник "червоних дияволів" Роберто Мартінес має непогані шанси продовжити роботу з національною збірною.
Іспанський фахівець Роберто Мартінес може стати новим головним тренером збірної Мексики, повідомляє HLN.
ЧС-2022: Мексика залишилась без тренера – все через історичне антидосягнення
49-річний тренер не зумів вивести Бельгію у плей-офф ЧС-2022 і покинув посаду наставника "червоних дияволів". За інформацією джерела, Мартінес є пріоритетним варіантом серед потенційних наступників Херардо Мартіно, який також не зміг пробитись з "Майя" до 1/8 фіналу Мундіалю.
Наразі конкретної пропозиції іспанцю не надходило, але мексиканська федерація футболу вже склала шорт-лист із ймовірних кандидатів – Мартінес очолює список потенційних наставників.
Нагадаємо, Бельгія посіла третю сходинку у групі F, пропустивши вперед Хорватію та Марокко і випередивши Канаду. Мексика у квартеті С стала кращою за Саудівську Аравію, але поступилась місцем у плей-офф Польщі та Аргентині.
Бельгія вилетіла з ЧС-2022 після свого найкращого матчу – 3 промахи Лукаку в порожні ворота вивели далі Хорватію