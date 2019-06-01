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Екс-тренер Барселони закликав каталонців відмовитись від трансферу Грізманна

21:56 286 Читать на русском
Екс-тренер Барселони закликав каталонців відмовитись від трансферу Грізманна
Антуан Грізманн / Фото Marca

Колишній наставник Барси Карлес Решак пояснив свою позицію щодо потенційного підписання форварда Атлетіко Антуана Грізманна.

"Президент Барселони одного разу поцікавився моєю думкою щодо трансферу Грізманна, і я відповів йому, що не підписувава би його.

Грізманн домовився про контракт з Барселоною ще півроку тому – Атлетіко може поскаржитись на каталонців

Він грає на тій же позиції, що і Ліонель Мессі. Я думаю, що є інші гравці, які краще підходять каталонському клубу", – цитує Решака AS.

Нагадаємо, 28-річний нападник підтвердив, що покине Атлетіко. Найімовірнішим претендентом на француза називають Барселону.

В минулому сезоні Прімери Грізманн провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 10-ма асистами.

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Трансфери Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона
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