Екс-тренер Барселони закликав каталонців відмовитись від трансферу Грізманна

Колишній наставник Барси Карлес Решак пояснив свою позицію щодо потенційного підписання форварда Атлетіко Антуана Грізманна.
"Президент Барселони одного разу поцікавився моєю думкою щодо трансферу Грізманна, і я відповів йому, що не підписувава би його.
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Він грає на тій же позиції, що і Ліонель Мессі. Я думаю, що є інші гравці, які краще підходять каталонському клубу", – цитує Решака AS.
Нагадаємо, 28-річний нападник підтвердив, що покине Атлетіко. Найімовірнішим претендентом на француза називають Барселону.
В минулому сезоні Прімери Грізманн провів 37 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 10-ма асистами.
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