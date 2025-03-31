Колишній наставник Барселони Франк Артіга, який наразі тренує Хімкі, вважає, що Ламін Ямаль може відвідати Росію.

Іспанський фахівець працює у московському клубі Хімкі. Франк Артіга підтримує зв'язок з вихованцем академії Барселони Ламіном Ямалем і розповідав йому про свою роботу.

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"Чи стежить Ламін за результатами Хімок? Так, звісно. Я йому розповідав про команду. Чи може він прилетіти на матч? Це можливо", – сказав 48-річний фахівець в інтерв'ю.

Франк Артіга працював в академії Барселони з 2010 по 2019 роки. З різними віковими молодіжними командами він виграв 12 титулів.

До слова, це не вперше, коли "кулес" помічені у взаєминах з росіянами. У 2023 році гравці Барселони подякували російським фанатам за підтримку.

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