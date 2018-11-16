Екс-тренер Барселони Мартіно офіційно очолить збірну Мексики по завершенні сезону в МЛС

Головний тренер Атланти Юнайтед Херардо Мартіно очолить збірну Мексики після завершення плей-офф в МЛС.

Член комісії МЛС Дон Гарбер повідомив, що наставник Атланти Херардо Мартіно відправиться в Мексику після завершення плей-офф, де його нинішня команда вже дійшла до півфіналу і зіграє проти Нью-Йорк Ред Буллс, повідомляє офіційний сайт американської першості. Контракт з мексиканською федерацією футболу розрахований на 4 роки.

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"Тата" довгий час був пов'язаний чутками з "Ель Трі" після того як їх покинув Хуан Карлос Осоріо, який не зміг вивести команду далі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, що в сезоні 2013/14 Мартіно очолював Барселону, але не виграв з нею жодного трофею.

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